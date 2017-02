Der Streit um die Entschädigung von tausenden Autofahrern, die zu Unrecht auf der A3 geblitzt wurden, geht weiter. Erst hatte die Stadt Köln mitgeteilt, es gebe eine Lösung. Die Bezirksregierung Köln will jetzt aber offenbar nur "Härtefälle" entschädigen.

Das berichten die "Kölnische Rundschau" und der "Kölner Stadtanzeiger" übereinstimmend. Demnach will die Bezirksregierung doch nicht – wie von der Stadt Köln kommuniziert – jeden Einzelfall prüfen. Wer nur ein geringes Bußgeld entrichten musste, habe keine Aussichten auf Erfolg, zitiert der "Kölner Stadtanzeiger" einen Sprecher der Bezirksregierung. Am Dienstagmittag wollte die Bezirksregierung demnach auf ihrer Website die Nummer einer Hotline veröffentlichen, unter der sich Betroffene genauer informieren können.

Die Aussagen der Bezirksregierung stehen im Widerspruch zu einer Meldung der Stadt Köln vom Montagabend. Demnach habe sich die Stadt mit der Bezirksregierung darauf geeinigt, den sogenannten NRW-Gnadenerlass aus dem Jahr 2002 anzuwenden. "So kann in jedem Einzelfall geprüft werden, ob das zu viel gezahlte Bußgeld erstattet werden kann", heißt es in der Mitteilung. Die Stadt Köln werde das Verfahren ihrerseits "durch eine unbürokratische Entgegennahme der Anträge der betroffenen Fälle unterstützen".

Alle Unterlagen, die für einen Gnadenerlass notwendig seien, würden an den zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet. In einem Großteil der Fälle sei das die Bezirksregierung Köln. Ob diese zu dem beschriebenen Verfahren jedoch wirklich ihre Zustimmung gibt, scheint derzeit unklar.

Es geht um insgesamt 400.000 Fälle, in denen Autofahrer von Februar bis Dezember auf der A3 am Heumarer Dreieck in Fahrtrichtung Oberhausen zu Unrecht geblitzt wurden. Erlaubt war an der Stelle laut Beschilderung Tempo 80, die Anlage war aber auf Tempo 60 eingestellt. Die Ausfahrt der Baustelle war nicht korrekt beschildert. Dort hätte nach Auffassung des Amtsgericht Köln ein weiteres Tempo-60-Schild stehen müssen. Alle noch laufenden Verfahren in dieser Sache waren bereits eingestellt worden. Insgesamt kamen durch den fehlerhaften Blitzer etwa 13 Millionen Euro an Bußgeldern zusammen.

(hebu)