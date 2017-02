später lesen Blitzer-Posse Stadt Köln kalkuliert zwölf Millionen Euro für Knöllchen-Panne FOTO: dpa, pse wst hpl sab FOTO: dpa, pse wst hpl sab Teilen

Twittern





2017-02-14T12:34+0100 2017-02-14T14:39+0100

Nächster Akt in der Kölner Blitzer-Posse: Der Stadtrat soll am Dienstag ein Ausgleichsprogramm beschließen, mit dem die zu Unrecht geblitzten Autofahrer entschädigt werden. Wir haben in die Beschlussvorlage geschaut.

Lisa Kreuzmann Journalistenschülerin

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Lisa Kreuzmann (klik) ist Journalistenschülerin der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen