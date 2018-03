Auf einer Baustelle im Kölner Stadtteil Gremberghoven ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. 1500 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Die Bombe soll noch am Dienstagabend entschärft werden.

Bei Bauarbeiten ist am Dienstag auf einem Grundstück am Bahnhofplatz in Gremberghoven eine Fünf-Zentner-Bombe englischer Bauart entdeckt worden. Sie hat einen intakten Bodenaufschlagzünder und soll nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf noch am Dienstag entschärft werden.

Der Ordnungsdienst der Stadt Köln sichert die Fundstelle. Der Evakuierungsradius wurde mit 300 Metern rund um den Fundort festgelegt.

1500 Anwohner müssen ihre Wohnungen für die Evakuierung verlassen. Für sie wird eine Anlaufstelle eingerichtet. Diese befindet sich in der Mensa der Gesamtschule an der Streesemannstraße 36. Die Stadt informiert, sobald weitere Einzelheiten zum Zeitplan festgelegt werden.

(skr/hsr)