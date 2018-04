später lesen Folkpop Brett Dennen mit neuen Songs FOTO: Eppinger FOTO: Eppinger 2018-04-13T18:38+0200 2018-04-14T00:00+0200

"Ich mag es, vor den Konzerten rauszugehen, zu laufen und zu entdecken, was es man dort alles entdecken kann", sagt Folkpop-Musiker Brett Dennen. Vor dem Yuca in Ehrenfeld hat der US-Künstler aus Nordkalifornien den kleinen Park direkt vor dem Club für sich entdeckt und sich dort mit einem Buch zurückgezogen. Dennen schätzt die Natur sehr und engagiert sich dafür. "Es ist traurig, dass wir mit Trump einen Präsidenten haben, dem es nur ums Geld verdienen geht. Dabei sind es die Wälder, Berge und Landschaften, die die USA so einzigartig machen." In Köln präsentierte der US-Musiker, der auch die Musik für die Serie "Grey's Anatomy" beisteuerte, seine neuen Songs. "Ich will einfach mit meiner Gitarre auf die Bühne und sehen, wie die Leute auf die neuen Sachen reagieren.