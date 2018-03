später lesen Genuss "Cologne Spirits" in Ehrenfeld FOTO: step FOTO: step 2018-03-16T18:53+0100 2018-03-17T00:00+0100

Am Wochenende öffnet die "Cologne Spirits" im Barthonia Showroom an der Venloer Straße 231 B in Köln erstmals ihre Pforten. Zahlreiche Aussteller aus der internationalen Rum-Szene werden sich vor Ort präsentieren. Produzenten und Importeure ausgewählter Spezialitäten zeigen den Besuchern heute von 12 bis 20 Uhr die Herstellungsmethoden und beantworten Fragen rund um die Spirituose. Auf der Messe gibt es auch Rumproben, Masterclasses und einen Spezialbereich für Gin. Im Außenbereich des Barthonia Showroom gibt es darüber hinaus verschiedene Food-Trucks mit Spezialitäten der nationalen und internationalen Küche. Tageskarten gibt es für 40 Euro inklusive Glas, Verkostungsmarken, Kompaktbuch und Mineralwasser.