Kölner Zoo: Das ist der neueste Bewohner im Tiergehege

Das Tier hat eine 30 Zentimeter lange Zunge, kommt nur in Afrika vor und hat - obwohl eine namentliche Ähnlichkeit zum Schwein besteht - nichts damit zu tun. Der Neuzugang im Kölner Zoo hat seine Besonderheiten.

"Himba" heißt die neueste Bewohnerin des Kölner Zoos. Himba ist ein Erdferkel. Das teilte der Kölner Zoo am Donnerstag mit. Die Erdferkel-Dame ist ab sofort für die Besucher zu sehen.

Erdferkel sind in jeglicher Hinsicht sehr ungewöhnliche Tiere. Als einzige Vertreter einer eigenen Ordnung und Familie der Säugetiere, der sogenannten Röhrenzähner, sind sie in ihrer Verbreitung auf den afrikanischen Kontinent beschränkt. Dort bewohnen sie mit Ausnahme von reinen Wüsten und Hochgebirgen alle terrestrischen Lebensräume.

Erdferkel essen vor allem Ameisen und Termiten

Mit ihren ungeheuer kraftvollen und schaufelartig bekrallten Vorderbeinen graben sich Erdferkel mühelos in Termitenbauten und Bodennester von Ameisen, von denen sie sich hauptsächlich ernähren. Durch ihren hervorragenden Geruchsinn finden sie ihre Beute, wobei lange Haare in den schlitzförmigen Nasenöffnungen der langgezogenen Schnauze gegen das Einatmen von zu viel beim Graben anfallenden Staub schützen. Einmal freigelegt, lecken Erdferkel die Ameisen und Termiten zu Tausenden mit ihrer 30 Zentimeter langen und klebrigen Zunge auf.

Die Ohren der Tiere sind tütenförmig und ihre Körper größtenteils nur leicht behaart. Dies hat ihnen den Vergleich zu Schweinen eingebracht. Erdferkel sind jedoch eher mit Elefanten, Seekühen, Schliefern und Rüsselspringern verwandt als mit den Paarhufern.

Die Tiere können im Zoo bis zu 30 Jahre alt werden

Himba hat sich gut in Köln eingewöhnt. Sie lässt sich von den Tierpflegern leiten und manchmal auch anfassen. Himba kam am 21. Juli 2017 aus dem Zoo im britischen Chester nach Köln. Sie ist fast sieben Jahre alt und wiegt 45 Kilogramm. Geboren wurde Himba im niederländischen Burgers Zoo. Mit zwei Jahren zog sie nach Chester um und lebte dort viereinhalb Jahre.

In Deutschland werden nur in drei weiteren Zoos Erdferkel gehalten, in Berlin, Frankfurt und Saarbrücken. Erdferkel können in Zoos bis zu 30 Jahre alt werden.

