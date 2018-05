Auto landet nach Unfall in Köln auf dem Dach

Bei einem Unfall hat sich in Köln ein Auto überschlagen - zwei Menschen wurden verletzt. Die Siegburger Straße war bis zum Nachmittag gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer des Autos am Montagnachmittag von einer Tankstelle an der Siegburger Straße in Deutz auf die Straße zurückfahren und wurde dabei von einem anderen Auto gerammt. Durch die Wucht überschlug sich das erste Fahrzeug.

Ein Insasse wurde schwer verletzt, ein weiterer leicht. Die Siegburger Straße war während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen gesperrt.

(hsr)