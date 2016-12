Die besten Silvesterpartys 2016 in Köln

Wo lässt es sich am 31. Dezember am schönsten ins neue Jahr tanzen? Wir haben die besten Silvesterpartys in Köln zusammengestellt:



Bürgerhaus Stollwerck: Die DJ-Teams von Rhythmusgymnastik bitten ab 20 Uhr auf drei Floors zum Abschlussball 86. 80er, Disco, Kopfnicker, Rien ne va plus und andere. Es gibt Flunkyball-Meisterschaften und Überraschungen. Dreikönigenstraße 23. Tickets gibt es unter Telefon 0221/9911080 oder unter www.buergerhausstollwerck.de