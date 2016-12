Köln: Die Öffnungszeiten an Weihnachten 2016

Fehlt noch ein Geschenk? Oder die Sahne für das Dessert? Das ist kein Problem, denn viele Geschäfte haben auch an Heiligabend geöffnet. Hier finden Sie die Öffnungszeiten zu Weihnachten 2016.

Shoppen in der Innenstadt Die Galeria Kaufhof an der Hohe Straße hat von 8 bis 14 Uhr auf, Peek und Cloppenburg (Schildergasse) sowie Karstadt (Breite Straße) und C&A (Schildergasse) von 10 bis 14 Uhr. Die Mayersche Buchhandlung ist ab 9.30 Uhr auf und schließt um 14 Uhr.

Einkaufscenter & Passagen Das Rhein-Center in Weiden hat am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr auf, genau wie die Köln Arkaden in Kalk und die Neumarkt Galerie. Das City-Center in Chorweiler öffnet bereits um 9.30 Uhr und schließt ebenfalls um 14 Uhr. Die Einkaufspassage im Hauptbahnhof ist von 7 bis 21 Uhr auf, manche Geschäfte haben sogar rund um die Uhr auf.

Supermärkte wie etwa Rewe, Edeka oder Kaufland haben von 7 bis 14 Uhr auf an Heiligabend. Aldi und Penny haben von 8 bis 14 Uhr auf.

Apotheken Außerhalb der Ladenöffnungszeiten wird die Arzneimittelversorgung für dringend benötigte Medikamente durch die Notdienst-Apotheken im Kölner Stadtgebiet Köln rund um die Uhr sichergestellt. Welche Apotheken geöffnet haben, erfahren Sie über die Notdienst-Hotline 0800 / 00 22833 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) oder über die Homepage der Apothekerkammer Nordrhein www.aknr.de

Der Kölner Zoo ist am Heiligabend von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist er von 9 bis 17 Uhr auf.

Die Badelandschaften im Agrippabad, im Lentpark und im Ossendorfbad sind an Heiligabend und an Silvester jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf. Die Eisflächen im Lentpark sind jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Saunalandschaft im Ossendorfbad öffnet an Silvester von 9 bis 13 Uhr. Alle anderen Bäder sind geschlossen.

Museen der Stadt Köln Alle Museen bleiben am 24., 25. und 31. Dezember 2016 sowie am 1. Januar 2017 geschlossen. Am 2. Weihnachtsfeiertag öffnen sie – obwohl dies ein Montag ist, an dem die Museen üblicherweise geschlossen bleiben.

Winterhilfe für Wohnungslose Die 24-Stunden-Hotline ist auch an den Feiertagen unter Telefon 0221 474 555 45 erreichbar. Hier können sich Bürger melden, wenn sie bei kalten Temperaturen Obdachlose auf der Straße sehen. Die Notschlafstellen haben geöffnet.

