Premiere: Die Schöne trifft auf das Biest

Disneys "Die Schöne und das Biest" gehört zu den großen Liebesgeschichten, die weltweit ihr Publikum begeistern. Es ist eine zauberhafte Welt, in die der Zuschauer beim Musical eintaucht. Eine Welt mit liebevoll gezeichneten Figuren wie der resoluten Teekanne Madame Pottine, dem charmanten Kerzenleuchter Lumière und der aufgeregten Stehuhr Herr von Unruh. Sie unterstützen die schöne Belle, die in das unheimliche Haus des Biestes vordringt, um es von seinen Fluch zu erlösen. Am Donnerstagabend feierte das Musical im Kölner Musical Dome seine Premiere. Dort ist es mit seiner wunderbar opulenten Inszenierung noch bis zum 7. Januar zu Gast. Tickets gibt es unter Telefon 01806/101011.