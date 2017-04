später lesen Köln-Marsdorf Diebe binden Geldautomaten an Lastwagen FOTO: Polizei Köln FOTO: Polizei Köln 2017-04-17T11:55+0200 2017-04-17T11:55+0200

Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte versucht, den Geldautomaten in einem Supermarkt in Köln-Marsdorf zu stehlen. Sie banden ihn mit einem Stahlseil an einen Lastwagen.