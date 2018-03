Mit einem Gabelstapler haben Einbrecher in Köln die Zwischenwand einer Lagerhalle durchbrochen und etwa 40 E-Bikes gestohlen.

Der Inhaber eines Fahrradhandels alarmierte am Samstag gegen 22 Uhr die Polizei und meldete den Einbruch in seine Lagerhalle in der Waltherstraße in in Köln-Dellbrück.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter zwischen 16 und 22 Uhr von einer Nachbarhalle aus eine Zwischenwand mit einem Gabelstapler durchbrochen haben. Neben etwa 40 E-Bikes nahmen sie Bekleidung aus dem Lager mit.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0221/229-0.

