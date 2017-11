später lesen Mundart "Dieses Buch ist ein Zeitfresser" FOTO: dpa (Archiv) FOTO: dpa (Archiv) 2017-11-03T18:38+0100 2017-11-04T00:00+0100

Was ist Kuletsch? Was ist Mömmes? Und was um Himmels willen ein Hirringsbändijer? Die Antwort steht im "Wrede": Es geht um Lakritze, Popel und um einen Lebensmittelhändler. Wenn es ein Werk gibt, das unverzichtbar für alle Freunde der kölschen Sprache ist, dann ist es Adam Wredes Neuer kölnischer Sprachschatz.