Gastspiel: DJ-Superstar aus Norwegen

Vor gerade einmal fünf Jahren saß der 1991 geborene Musiker und Produzent Kyrre Gørvell-Dahll alias Kygo noch daheim an seinem Klavier und übte klassische Etüden. Dann begann er Remixe von bekannten Songs online zu stellen.

Es war der Beginn einer Karriere, wie man sie in der Clubmusik nur selten erlebt. Von seinen 18 seither veröffentlichten Singles stiegen zwölf in die norwegischen Top 10, sechs davon bis an die Spitzenposition, und mit "It Ain't Me", einer Kollaboration mit Selena Gomez, kletterte er im Februar erstmals auch in die Top 10 der US-Billboard-Charts.

Viele seiner ersten selbstkomponierten Stücke, wie etwa "Firestone", "Stole The Show" und "Stargazing", brachten es in zahlreichen Nationen hoch in die Charts. Am 18. Februar wird er in der Kölner Arena zu Gast sein.

(step)