Vermutlich Kohlenmonoxid-Vergiftung Ehepaar tot in Kölner Wohnung gefunden 2017-02-27T10:26+0100

Am Sonntagabend wurde ein Ehepaar tot in seiner Wohnung in Köln-Dünnwald gefunden. Die Polizei geht derzeit von einer Kohlenmonoxid-Vergiftung als Todesursache aus.