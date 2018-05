später lesen Tierisch Ein Pärchen mit Pfiff FOTO: Werner scheurer FOTO: Werner scheurer 2018-05-04T19:07+0200 2018-05-05T00:00+0200

Der Kölner Zoo hat seine beiden neuen Schwarzweißhäherlinge vorgestellt. Die Geschwister kamen aus dem britischen Zoo Chester an den Rhein. Die Singvögel leben in einer großen Voliere in der Fasanerie des Kölner Zoos. Schwarzweißhäherlinge stammen ursprünglich aus Asien. Die Großeltern des Kölner Geschwisterpaars wurden dort im Tropenwald abgefangen und auf einem illegalen Vogelmarkt, wie es sie zu tausenden in Südostasien gibt, verkauft. Ein Zoo rettete die Tiere, um mit ihnen die Erhaltungszucht bei dieser bedrohten Art vorantreiben zu können.