2017-01-20T13:36+0100 2017-01-20T15:17+0100

Auf der Autobahn 4 hat es am Freitagvormittag in Fahrtrichtung Aachen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Mensch kam ums Leben, zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt. Anscheinend war ein Falschfahrer am Unfall beteiligt.