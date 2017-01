Bis zu fünf Jahre Haft für Einbrüche in Kirchen

Acht Mitglieder einer Diebesbande sind vom Landgericht Köln zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer, die teilweise aus der Salafisten-Szene stammen, sollen mehr als drei Jahre lang in Kirchen und Kindergärten eingebrochen sein.

Das Gericht verhängte Haftstrafen von zweieinhalb bis knapp fünf Jahren. Die Männer im Alter zwischen 25 und 37 Jahren sollen bis 2014 Einbrüche begangen haben.

Durch die Diebstähle wollten die Männer laut Staatsanwalt Geld für den bewaffneten Dschihad in Syrien beschaffen. Einige der Männer sollen Beziehungen in die Salafistenszene haben; doch sah das Gericht keine Beweise dafür, dass sie eine Terrortat geplant oder die Terrormiliz IS mit Geld unterstützt hätten.

Die Bande war nach mehreren Einbrüchen in Köln und Siegen gefasst worden. Das Verfahren vor dem Kölner Landgericht hatte im Oktober 2015 unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu sieben Jahre Haft gefordert.

