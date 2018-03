später lesen Köln Elefantentag mit Führungen morgen im Zoo 2018-03-23T18:37+0100 2018-03-24T00:00+0100

Die drei im vergangenen Jahr im Kölner Zoo geborenen Elefantenjungtiere entwickeln sich sehr gut. Der Ende Januar 2017 zur Welt gekommene "Jung Bul Kne" wiegt bereits 440 Kilogramm und ist für sein Alter sehr groß gewachsen. Das liegt an den Genen, die ihm seine hoch aufgeschossenen Großeltern "Bindu" und "Thi Ha Phyu" mitgegeben haben. Aufgrund seines mutigen und vorwärtspreschenden Charakters hat "Jung Bul Kne" schnell die Rolle als Junior-Chef der munteren Rüsselbande angenommen. Er ist oft an der Seite von Jung-Kuh "Bindi" zu sehen, die ihm das Baden beigebracht hat. Der am vergangenen Dienstag ein Jahr alt gewordene "Moma" bringt derzeit 360 Kilogramm auf die Waage.