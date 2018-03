später lesen Bell, Book & Candle Erstes Album auf Deutsch FOTO: Wolf FOTO: Wolf 2018-03-16T18:53+0100 2018-03-17T00:00+0100

"Wie Wir Sind" ist das erste deutschsprachige Album von Bell, Book & Candle. "Die Sprache ist total schön, mit ihr kann ich genau das erzählen, was ich will und einfach Jana sein. Bislang habe ich nur bei Auftragsarbeiten Songs auf Deutsch geschrieben. Das Feedback der Fans zum neuen Album war durchweg positiv", sagt Sängerin Jana Groß. In ihren Liedern greift sie auch das Thema Demenz auf: "Es waren die persönlichen Erfahrungen mit Demenz, aus denen das Lied entstanden ist. Erst war es Andis Oma, die erkrankte, später bekam auch meine Oma Demenz. Es ist eine tragische und traurige Krankheit, wenn man jemand nicht mehr richtig aufwecken kann. Anders als früher stand hier erst der Text als Gedicht und später kam die Musik dazu." Auch Obdachlosigkeit wird als Thema aufgegriffen: "Ich hatte eine Doku über ein obdachloses Mädchen im Fernsehen gesehen. Dabei ging es auch um die Hoffnung, dass alles morgen wieder besser wird. Mir ist die Einstellung zum Leben wichtig, man hat immer irgendwie noch eine Möglichkeit sein Leben zu gestalten, auch wenn die Umstände sehr schwierig sind. Man darf sich nicht über alles aufregen", sagt Jana Groß. Aktuell ist die Band im Osten der Republik unterwegs. Im Herbst sind auch Konzerte in der Region geplant. "Wir würden gerne wieder im Kölner Luxor spielen, das ist ein echt cooler Laden, den wir seit den 90ern kennen. Wir kennen Köln sehr gut, früher waren zum Beispiel oft beim Musiksender Viva", sagt Groß. Bei der Band, mit der das Trio auf Tour geht, gibt es auch familiäre Unterstützung: "Mein Sohn Tom übernimmt seit vier Jahren das Schlagzeug. Da ist er wirklich sehr stark. Er hat seine eigenen Bands und arbeitet als Lichtdesigner auch für andere Gruppen. Da freue ich mich sehr, wenn er mit uns unterwegs ist", sagt die Sängerin. Der Gitarrist der Band, Holger Jagsch, ist zudem ein alter Freund aus der Schulzeit und Lukas Schaaf, der Mann am Keyboard ist für seine neue Band extra vom Sauerland nach Berlin gezogen und hat inzwischen bei Bell, Book & Candle auch die Rolle des Co-Produzenten übernommen.