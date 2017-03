Prozess wegen Bestechlichkeit: Ex-Tüv-Ingenieur ließ sich mit Wurst bezahlen

Die Gründe, warum Günter S. (Name geändert) zum Betrüger wurde, sind durchaus menschlich – aber dass er all die Autos, die teilweise jede Menge Mängel hatten, "auf den Verkehr losgelassen hat", wie die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer sagt, habe skrupellose Züge. Sie fordert ein Jahr und zehn Monate Haft wegen Bestechlichkeit für den 63-jährigen Ingenieur. Der Vorsitzende Richter der 3. Großen Strafkammer folgt diesem Antrag und setzt die Strafe zur Bewährung aus. S. hat in 235 Fällen Autos, die er beim Tüv Rheinland überprüfen sollte, schlicht durchgewunken. Sein frühes und umfassendes Geständnis wertet die Kammer zu seinen Gunsten.

Günter S. wollte sich um die Familie kümmern

Günter S. nimmt die Strafe äußerlich gefasst auf. Der Vorsitzende geht auf die Gründe ein, die den Angeklagten auf die schiefe Bahn geführt haben. "Wir haben uns am Anfang gefragt: Warum macht man so etwas? Sie hatten eine besondere Stellung im Unternehmen, waren angesehen", sagt der Richter. S. hatte aber am ersten Verhandlungstag geschildert, dass er schlicht überfordert war. Seine Tochter war krebskrank, die Mutter starb, dann erkrankte auch noch seine Ehefrau schwer. Statt zu arbeiten ging S. immer öfters in die Klinik, um bei seiner Tochter zu sein. Auf seinem Schreibtisch stapelte sich die Arbeit. Er sprach von einer "unerträglichen Situation".

Viel bekam er nicht für seine illegalen Dienste: Seine Auftraggeber waren Besitzer kleiner Kfz-Werkstätten und steckten ihm entweder Wurst und Hämmchen zu oder gaben ihm pro Plakette sechs Euro. Immerhin 25.000 Euro kamen so über einen Zeitraum von zwei Jahren zusammen. Gerade den langen Tatzeitraum wertet die Kammer als strafschärfend, von minderschweren Fällen könne man deshalb nicht sprechen, sagt der Vorsitzende in der Urteilsbegründung. "Die Taten hatten Seriencharakter."

Der hoch bezahlte Ingenieur hat seinen Job als Sachverständiger beim Tüv Rheinland verloren und arbeitet inzwischen bei einem Abschleppunternehmen. Seine Tochter ist wieder gesund, wie er im Prozess sagte.