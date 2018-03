Fahndung in Köln

Die Kölner Polizei fahndet nach einem Mann, der eine 47-Jährige berauben wollte und ihr damit drohte, ihrer 13 Jahre alten Tochter etwas anzutun. Die Frau hatte ihm zuvor geholfen und etwas zu Essen gekauft.

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem Mann, der verdächtig ist, in der Nacht auf den 23. Januar dieses Jahres gegen 2 Uhr die Frau und ihre Tochter am Düsseldorfer Hauptbahnhof angesprochen zu haben. Er habe schon seit Tagen nichts gegessen. Die 47-Jährige hatte ihm daraufhin etwas zu Essen gekauft.

Alle drei stiegen in den Zug in Richtung Köln. Auf Anraten des Unbekannten stiegen Mutter und Tochter im Vertrauen auf den richtigen Weghinweis in Köln-Mülheim aus.

Der Mann folgte Ihnen und riss plötzlich das 13-jährige Mädchen von hinten an sich, hielt es fest und forderte die Mutter auf, ihren Schmuck herauszugeben. Als sie laut um Hilfe schrie, ließ der Angreifer von dem Mädchen ab und rannte ohne Beute in Richtung Frankfurter Straße.

FOTO: Polizei Köln

Der Mann trug drei Ohrringe in einem Ohr und hatte viele Tätowierungen - unter anderem einen großen Diamanten auf dem Handrücken. Seine Haare seien kurz und dunkel mit blonden Strähnen gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 229-0 entgegen.

(hsr)