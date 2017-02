später lesen Reaktion auf Terror-Anschläge Fahrverbotszonen für Lastwagen im Kölner Karneval geplant FOTO: dpa, ve sab FOTO: dpa, ve sab Teilen

Als Reaktion auf die Terror-Anschläge von Nizza und Berlin soll es an Karneval in Köln Fahrverbotszonen für bestimmte Lastwagen in der Innenstadt geben. Das genaue Konzept ist aber noch nicht öffentlich bekannt.