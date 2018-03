später lesen Großeinsatz der Feuerwehr Feuer bricht in Kölner Sauna aus 2018-03-18T12:30+0100 2018-03-18T12:23+0100

Die Kölner Feuerwehr ist am Sonntagmittag mit drei Löschzügen zu einem Feuer in einem Sportcenter in Raderberg ausgerückt. Die Gäste flüchteten auf die Straße.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

