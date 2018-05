Eine 27-Jährige ist in Köln in ihrer Wohnung überfallen worden. Sie hatte die Tür geöffnet, weil sie auf den Pizzaboten gewartet hatte.

Als es am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr bei der Frau klingelte, öffnete sie die Haustür des Gebäudes an der Siegesstraße in Deutz, ohne nachzufragen, wer da ist. Sie nahm an, es sei der Pizzabote, auf den sie schon gewartet hatte. Als sie die Wohnungstür öffnete, stand dort ein Mann mit einem Messer in der Hand.

"Er richtete das Messer auf mich und verlangte Geld", sagte sie später der Polizei. Der Mann drängte sie zurück in die Wohnung und verletzte die 27-Jährige mit dem Messer am Hals und am Arm. Sie gab ihm ihre Geldbörse, mit der der Mann flüchtete.

Eine erste Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, er ist schwarz, hat eine Glatze und trug Jeans und eine schwarze Lederjacke.

Bereits am 29. April hat ein Mann, der ähnlich beschrieben wurde, im selben Gebäude eine Frau mit einem Messer bedroht. Die 38-Jährige wehrte sich und schrie, so dass der Mann ohne Beute flüchtete.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0221 229-0 entgegen.

(hsr)