Köln: Gericht bestätigt Verbot der NPD-Demo an Silvester

Eine von der rechtsextremen NPD geplante Kundgebung am Silvesterabend in Köln bleibt verboten. Das Verwaltungsgericht in der Stadt wies am Donnerstag einen Eilantrag der NPD gegen das von der Polizei verhängte Kundgebungsverbot zurück.