Am Dienstag hatte die Polizei Fotos von einer Person veröffentlicht, die im vergangenen Sommer in Köln einer Seniorin eine Spritze ins Bein gerammt haben soll. Die Polizei ging zunächst davon aus, einen Mann aus dem Drogenmilieu zu suchen. Inzwischen steht fest: Es handelt sich um eine Frau. Die Suche wurde eingestellt.

Laut Polizei wartete die 63-Jährige Ende August 2016 an der KVB-Haltestelle "Wiener Platz" in Mülheim gegen 15 Uhr auf die Straßenbahn. Dort habe die Person plötzlich grundlos mit einem spitzen Gegenstand, laut Polizei offensichtlich eine Spritze, in den Oberschenkel der Frau gestochen. Der Verletzten gelang es, mit ihrem Handy den Täter zu fotografieren.

Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, einen Mann zu suchen. Inzwischen ging bei der Polizei aber der Hinweis ein, dass es sich bei der Person auf den Fotos um eine 20-jährige Frau handle. Sie ist derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Fahndung wurde daher eingestellt.