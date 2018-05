Köln: Großes Affentheater im Zoo: Zwei Gürtelvaris geboren

Asotry und Asara gehören zu einer seltenen Unterart der Varis. In der Gruppe sind die Weibchen die Chefinnen. Von Stephan Eppinger

Drunter und drüber geht's aktuell im Madagaskarhaus des Kölner Zoos. Grund sind die zwei vor kurzem geborenen Gürtelvaris Asotry und Asara, die die Affentruppe kräftig auf Trab halten. Asotry ist männlich, Asara weiblich. Eltern der Jungtiere sind die sechsjährige Yhoda, die vor fünf Jahren aus dem Belfast Zoo nach Köln kam, und Bary. Er wurde 2012 in Köln geboren.

In den Zoologischen Gärten Europas gibt es nur eine kleine Population von Gürtelvaris, die alle recht nah verwandt sind. Bei Yhoda und Bari ist der Verwandtschaftsgrad nur sehr gering. Daher sind ihre Jungtiere genetisch sehr wichtig für das bestehende EEP-Zuchtprogramm bei diesen stark vom Aussterben bedrohten Primaten.

Bei allen Vari-Arten haben die Weibchen die "Hosen an". Männchen spielen die zweite Geige. So lassen Vari-Mütter bis etwa vier Wochen nach der Geburt weder ihr Männchen noch den Nachwuchs des vergangenen Jahres in die Nähe der neuen Jungtiere. Erst Wochen später, wenn das Weibchen an der Scheibe zum Nachbargehege anzeigt, dass es nicht mehr aggressiv zum Rest ihrer Familie ist, wird sie wieder zusammengeführt. Dann dürfen die Väter ihren Nachwuchs endlich kennenlernen.

Varis gehören zu den wenigen Primaten, die ihre Jungtiere nicht ständig am Körper tragen. Stattdessen legen sie die Neugeborenen während der ersten Lebenswochen in Nestern oder Baumhöhlen ab. Vermutlich wollen sie auf diese Weise Energie sparen. Im Alter von vier Wochen beginnt der Nachwuchs langsam mit dem Klettern. Auffangnetzte verhindern im Zoo, dass die Kleinen unkontrolliert zu Boden fallen, da sie noch nicht über die Kletterfähigkeiten ihrer Eltern verfügen. Der Gürtelvari ist eine seltene Unterart des Schwarzweißen Varis. Er ist - wie viele der Lemuren auf Madagaskar - stark vom Aussterben bedroht. Den namensgebenden weißen "Gürtel" trägt er auf dem Rücken. Beheimatet ist diese Unterart im östlichen Madagaskar. Hier bewohnt sie in Familiengruppen Regenwaldgebiete des Hoch- und Tieflandes. Die Nahrung besteht aus Samen, Blättern, Nektar und Früchten. Gürtelvaris werden bis zu 3,5 Kilogramm schwer. Nach einer Tragzeit von 102 Tagen bringt das Weibchen meist Zwillinge zur Welt.

Quelle: RP