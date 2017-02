Prozess gegen Falschfahrer in Köln: "Hab ich es geschafft? Bin ich im Himmel?"

Philipp K. soll die Augen geschlossen haben, bevor er seinen Golf GTI am 8. November 2015 auf der Landstraße 192 zwischen Wesseling und Bornheim in den Gegenverkehr lenkte. Der Golf knallte frontal mit einem Audi 80 zusammen. Beide Fahrer überlebten. Der Audi-Fahrer hatte ein Schädelhirntrauma, Philipp K. (Name geändert) eine Gehirnerschütterung und Prellungen.

Die Frage, ob der 44-Jährige den Unfall absichtlich verursacht hat, weil er seinem Leben ein Ende setzen wollte, oder ob er schlicht zu betrunken war, um seinen 200-PS-starken Golf noch kontrollieren zu können, beschäftigt seit Mittwoch die 11. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft wirft Philipp K. gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr vor.

Der Angeklagte wirkt angespannt und möchte sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern. Er hat aber mit dem psychiatrischen Gutachter Friedrich Krull gesprochen, der gleich am ersten Prozesstag gehört wird. Ihm hat der Angeklagte erzählt, dass er nie die Absicht hatte, sich umzubringen – auch wenn er sich in der Zeit vor dem Unfall depressiv gefühlt habe. "Mein Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 240 Stundenkilometern, wenn ich vorgehabt hätte, mich zu töten, hätte ich ganz anders beschleunigen können", hatte Philipp K. dem Psychiater gesagt. Ihm sei die Suizidabsicht hinterher unterstellt worden.

Ein einsames Leben

Der Gebäudereiniger lebt ein unaufgeregtes Leben, wie aus dem Gutachten hervorgeht. Er macht so gut wie nie Urlaub, hat keine Freunde und verbringt die Wochenenden meistens alleine zu Hause. Er hatte noch nie eine Freundin, sagt, er sei zu schüchtern um Frauen anzusprechen. "Damit habe ich mich abgefunden", sagte er dem Psychiater. Vor dem Unfall gab es Probleme bei der Arbeit, Philipp K. konnte damit nur schwer umgehen, seine Gedanken kreisten um nichts anderes. Sein Chef hatte angeordnet, dass K. sich abmelden müsse, bevor er gehe – das empfand er als Geringschätzung, er arbeitet schon seit 20 Jahren in der Firma. "Er fühlte sich ungerecht behandelt, dazu kam eine Erkrankung des Vaters", sagt der Sachverständige. Auch der Tod seiner Schwester, die recht plötzlich schwer krank geworden war, hatte dem Angeklagten schwer zugesetzt, er war lange tieftraurig.

Am Tag des Unfalls besuchte K. seinen Vater und geriet im Krankenhaus mit einem seiner beiden Brüder in Streit. Der warf K. vor, sich zu viel gefallen zu lassen von seinem Chef. K. fuhr nach Hause und trank ab 14 Uhr Whisky, eine halbe Flasche, danach eine halbe Flasche Rotwein. "So niedergeschlagen wie an diesem Tag war ich noch nie", sagte er später zu Gutachter Krull. Er habe sich allein gefühlt. Am Abend stieg er dann in sein Auto, mit mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut. Während der Fahrt nach Bornheim telefonierte er mit seinem Bruder, offenbar bemerkte der nicht, wie betrunken K. war. "Während des Telefonats gab es einen Aufprall, ich hörte den Knall, als der Airbag aufging. Es roch nach Rauch wie an Silvester", sagte K. Danach habe er einen Filmriss.

Zeugen belasten den Angeklagten

Die Vorsitzende Richterin spielt den Notruf vor, der gegen 20 Uhr bei der Polizei einging. Der Bruder des Angeklagten sagte damals: "Mein Bruder muss einen Unfall gehabt haben, ich konnte das am Telefon hören." Auf die Nachfrage der Leitstelle, was der Bruder denn gesagt habe, antwortete er: "Dass er keinen Bock mehr hat." Eine Ersthelferin hatte den Ermittlern erzählt, der schwerverletzte Philipp K. habe sie gefragt: "Hab ich es geschafft? Bin ich im Himmel?" Er sei enttäuscht gewesen, als sie ihm gesagt habe, dass alles gut sei und er lebe.

Weil diese Zeugenaussagen K. schwer belasten, hatte das Amtsgericht Brühl das Verfahren an eine höhere Instanz abgegeben.

Ein Urteil wird für den 16. Februar erwartet.