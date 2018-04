später lesen Gastronomie Hanse Stube: Der Silberwagen rollt FOTO: Goldsby FOTO: Goldsby 2018-04-20T21:04+0200 2018-04-21T00:00+0200

An Donnerstagen ist die gekochte Ochsenbrust vom silbernen Servierwagen gelebte Tradition in der Hanse Stube des Excelsior Hotel Ernst an der Trankgasse am Dom. Jetzt werden auch an den anderen Tagen klassische Speisen am Tisch des Gastes frisch aufgeschnitten und vom Silberwagen serviert. Das täglich wechselnde Angebot reicht vom Roastbeef über die krosse Kalbshaxe bis hin zur ganzen französischen Ente. Küchenchef Maximilian Specht beweist damit, "dass richtig gute Küche auch schnell serviert werden kann. So können die Gäste ihr Mittagessen direkt genießen". "Der Donnerstag bleibt natürlich der Ochsenbrust vorbehalten", ergänzt Andreas Wengel, Gastgeber der Hanse Stube. "Schließlich ist sie seit 150 Jahren ein fester Bestandteil der Speisekarte."