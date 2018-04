später lesen Brauerei Hockey-Profi steht auf Fassbrause FOTO: step FOTO: step 2018-04-06T19:28+0200 2018-04-07T00:00+0200

Vor acht Jahren kam bei der Gaffel-Brauerei die erste Fassbrause auf den Markt. Sie wurde zur Erfolgsgeschichte und brachte die Brauerei wegen der großen Nachfrage direkt in Lieferschwierigkeiten. Zwei Jahre später folgte nach Zitrone mit Orange die zweite Sorte des Erfrischungsgetränks. Jetzt geht man bei Gaffel mit "Apfel naturtrüb" an den Start. "Gebraut wird die Fassbrause aus vier Apfelsorten und Citra-Hopfen", sagt Marketingchef Thomas Deloy bei der Präsentation in der im Januar eröffneten Markthalle an der Maastrichter Straße. Werbung für das Getränk macht Hockey-Profi Mats Grambusch. Mit dem Nationalteam holte er als Kapitän bei Olympia Bronze und mit Rot-Weiß Köln zweimal die Deutsche Meisterschaft.