Kölsche Musik: Höhner starten mit neuem Album

Beim neuen Album der Höhner dreht sich alles um die Liebe - das zeigt schon die Weltkugel in Herzform auf dem Cover. Der Titelsong "Wir sind für die Liebe gemacht" hat das Zeug zum großen Hit und ist durchaus stadiontauglich. Ein echter Gute-Laune-Song ist der Opener "Wir halten die Welt an", vorwärtsgewandt und voll positiver Ideen, ein passendes Lied für die kommende Fußball-WM. Gut zum Mitsingen ist auch "Mädchen us Kölle" mit fröhlichen Bläsersätzen und Akkordeon-Einsatz. Nach Klezmer-Musik mit Fiedel, Klarinette und schwungvollem Polka-Rhythmus klingt das Stück "Lääv, Lääv, Lääv". Neben den neuen Songs gibt es mit "Bist Du Dann Bei Mir" ein Duett mit Schlagerstar Helene Fischer, das auf Hochdeutsch aufgenommen wurde.