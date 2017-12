Köln: Imhoff-Stiftung fördert ab 2018 Klavierkonzerte

Die Imhoff-Stiftung fördert ab 2018 für insgesamt zehn Jahre ausgewählte Klavierkonzerte in der Philharmonie. Den Auftakt gibt das Konzert mit Beatrice Rana am 15. März um 20 Uhr. Das Konzert mit der italienischen Pianistin trägt zu Ehren des Stifters und ausgewiesenen Liebhabers der Klaviermusik den Titel "Hans Imhoff Konzert". Insgesamt 250 000 Euro beträgt die Fördersumme, die die Imhoff-Stiftung für die kommenden zehn Jahre zukommen lässt.

Der am 21. Dezember 2007 verstorbene Kölner Schokoladen-Fabrikant Hans Imhoff war einer der erfolgreichsten Unternehmerpersönlichkeiten seiner Zeit. Er gründete nach dem Verkauf des Stollwerck-Konzerns 2001 die Imhoff-Stiftung. Die gemeinnützige Stiftung fördert seitdem Projekte unterschiedlichster Art aus Kunst, Kultur, Bildung und Forschung. "Dass die Liebe eines Menschen zu seiner Stadt und zur Musik noch ein Jahrzehnt nach seinem Tod das Leben in Köln so bereichert, ist ein großes Geschenk", betont Louwrens Langevoort, Intendant der Philharmonie. "Die langfristige Förderung des Konzertlebens in der Kölner Philharmonie wäre ebenfalls ganz im Sinne des Unternehmers Hans Imhoff gewesen, der bei allem Traditionsbewusstsein stets auch die Zukunft vor Augen hatte." Karten für die Klavierkonzerte gibt es unter Telefon 02 21/208 280.

(howa)