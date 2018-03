später lesen Johan Vanneste Ein Belgier wird neuer Chef am Kölner Flughafen FOTO: dpa, mb FOTO: dpa, mb 2018-03-19T15:56+0100 2018-03-19T15:56+0100

Der belgische Luftfahrt-Manager Johan Vanneste wird neuer Chef am Flughafen Köln/Bonn. Die Entscheidung im Aufsichtsrat des Unternehmens sei einstimmig gefallen, sagte der Vorsitzende des Kontrollgremiums, Friedrich Merz, am Montag in Köln.