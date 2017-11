später lesen Beginn des Karnevals 1000 Polizisten und Lastwagenverbot am 11.11. in Köln FOTO: dpa, obe tba 2017-11-03T12:26+0100 2017-11-03T15:22+0100

Am 11.11. beginnt die neue Session im Karneval. In Köln will die Polizei mit massiver Präsenz für Sicherheit sorgen. Außerdem wird es Lkw-Sperren in der Innenstadt geben.

