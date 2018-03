später lesen Film Kinopremiere mit Bülent Ceylan FOTO: Eppinger FOTO: Eppinger 2018-03-29T19:13+0200 2018-03-31T00:00+0200

Seit dieser Woche läuft der Film "Verpiss Dich, Schneewittchen" in den deutschen Kinos. Um dafür zu werben, sind derzeit die Hauptdarsteller Bülent Ceylan, Josefine Preuß, Paul Faßnacht, Özgür Karadeniz, Kido Khodr Ramadan und Eko Fresh mit Regisseur Cüneyt Kaya und Produzent Oliver Berben unterwegs. Die Kinotour startete am Mittwochabend im Kölner Filmpalast am Hohenzollernring.