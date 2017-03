Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Er nennt sich selbst den "Captain of spaceship earth" - den Kapitän des Raumschiffs Erde. Hochgegriffen, und hoch will er auch hinaus. Wieder ist ein Unbekannter die Außenfassade des Kölner Doms entlang geklettert. Die Bilder davon hat der "Urban Explorer" auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht.

Dass sogenannte Skywalker sich den Kölner Dom ausgucken, der mit 157 Metern immerhin die zweithöchsten Kirchtürme Europas hat, passiert nicht zum ersten Mal. Schon im Februar 2016 hatten anonyme Kletterer den Kölner Dom bestiegen. Das Video mit dem Titel "Domstürmer" wurde zum Youtube-Hit.

FOTO: Instagram @cpt_olf

Im Chat verrät uns der Skywalker nun, dass er nicht zum ersten Mal auf den Kölner Dom gestiegen ist. Bereits vor einem Jahr sei er mit Freunden auf den Nordturm der Kathedrale gestiegen. Der "Captain" ist also auch im Youtube-Video "Domstürmer" zu sehen.

Die Kletteraktionen sind hochgradig gefährlich und illegal. Nicht nur, weil die Kletterer sich selbst in Lebensgefahr begeben, wenn sie ohne Sicherung auf dem Dom herumklettern, sondern auch, weil es zu Steinbruch an der alten gotischen Kathedrale kommen kann, der dann Passanten unten an der Kirche verletzten könnte.

Verständlicherweise ist der "Captain of spaceship earth" nicht einfach so für ein Interview zu treffen. Er hat sich aber bereit erklärt, unsere Fragen in einem anonymen Chat zu beantworten. Hier das Protokoll der Unterhaltung: