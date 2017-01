später lesen Gewaltverbrechen in Köln 19-Jährige tot aufgefunden - Vater tatverdächtig FOTO: Hermann Teilen

Twittern





2017-01-06T09:18+0100 2017-01-06T14:38+0100

In Köln-Buchheim ist am Freitagmorgen eine 19-jährige Frau in einer Garage tot aufgefunden worden. Als Tatverdächtiger wird der Vater der Frau gesucht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.