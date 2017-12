später lesen Dokument aus dem 16. Jahrhundert Erstes bekanntes Ablassplakat für den Kölner Dom gefunden FOTO: dpa, zc gfh FOTO: dpa, zc gfh 2017-12-22T15:36+0100 2017-12-22T15:36+0100

Wer zahlt, kommt in den Himmel: So verspricht es zumindest das 500 Jahre alte Ablassplakat, das nun in der Kölner Stadt- und Universitätsbibliothek gefunden wurde.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

