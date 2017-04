später lesen Vorfall in Köln Brennendes Auto rollt in den Rhein FOTO: Arton Krasniqi 2017-04-13T06:54+0200 2017-04-13T08:22+0200

Ein brennendes Auto ist in der Nacht zum Donnerstag in Köln in den Rhein gerollt und von der Polizei geborgen worden. Verletzt wurde niemand.