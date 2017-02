Die Kölner Karnevalisten haben am Dienstag (21. Februar 2017) die Wagen des Kölner Rosenmontagszugs in der Halle der Festkomitees des Kölner Karnevals vorgestellt. US-Präsident Trump wurde als Neuling in einer Schulklasse präsentiert, der die Nuklear-Codes in der Schultüte hat.

