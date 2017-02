später lesen Rosenmontagszug So sehen die Mottowagen in Köln aus FOTO: dpa, obe kno 2017-02-21T15:15+0100 2017-02-21T14:36+0100

In Köln hat das Festkomitee Kölner Karneval am Dienstag die fertigen Mottowagen des Rosenmontagszugs vorgestellt. Der Zug werde hochpolitisch und gleichzeitig kindgerecht, kündigte Zugleiter Christoph Kuckelkorn an.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

