Zwei Schwerverletzte Schwere Explosion in Kölner Wohnhaus FOTO: Markus Gerres

2017-02-06T20:49+0100

In der Kölner Innenstadt ist es am Montagabend zu einer Explosion gekommen. Medienberichten zufolge gab es Verletzte. Auslöser soll eine Propangasflasche in einem Keller sein.