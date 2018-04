später lesen Stellwerksstörung Kölner Hauptbahnhof für eine Stunde lahmgelegt FOTO: dpa, obe sab FOTO: dpa, obe sab 2018-04-21T12:45+0200 2018-04-21T12:45+0200

Ein technisches Problem an einem Stellwerk hat am Samstag den kompletten Zugbetrieb am Kölner Hauptbahnhof für eine Stunde lahmgelegt. Bahnfahrer müssen sich den Tag über auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.