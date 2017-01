Drei Männer sollen einen Gassigänger an einem Tierheim in Köln-Dellbrück überfallen und ihm eine Staffordshire-Hündin entrissen haben. Jetzt sucht die Kölner Polizei nach Bonnie.

Die Kölner Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall: Am Freitagnachmittag sollen drei Männer einen ehrenamtlichen "Gassigänger" des Tierheims Köln-Dellbrück im Wald überfallen und ihm eine Staffordshire-Hündin entrissen haben. Der 24-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit der schwarz-weißen Hündin namens Bonnie unterwegs, als die vermummten Täter ihn mit Pfefferspray angegriffen und ihm die Leine aus der Hand gerissen haben sollen. Mitarbeiter des Tierheims riefen den Krankenwagen für den geschockten Gassigänger, der ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Täter hatten zwei Autos und ein Fahrrad bei sich, wie die Polizei mitteilte. Das Rad ließen sie im Wald zurück. Sie fuhren mit einem silbernen Mercedes und einem Mietwagen der Firma "Drive now" davon.

"Wir gehen davon aus, dass Bonnie einen der Männer kannte", sagte eine Mitarbeiterin des Tierheims. Die Meldung des Tierheims zu der verschwundenen Hündin wurde mehr als 34.000 Mal auf Facebook geteilt. "Den Hund müsste jetzt eigentlich jeder kennen", sagt die Mitarbeiterin. "Die Frage ist, ob derjenige, der sie jetzt hat, sie überhaupt aus der Wohnung lässt."

HUND GESTOHLEN! Um ca. 16:30 Uhr wurde diese Staffordshire-Hündin gestohlen. Ihr Gassigänger, der mit ihr im... Posted by Tierheim Köln-Dellbrück on Freitag, 13. Januar 2017

Die neun Monate alte Hündin war ihrem Besitzer im Dezember davongelaufen und von Zeugen ins Tierheim gebracht worden. Staffordshire-Terrier sind so genannte Listenhunde, die per Gesetz als potentiell gefährliche Hunde angesehen werden. Die Hunde dürfen nur mit einer besonderen Erlaubnis gehalten werden. Die Besitzer müssen eine Sachkundeprüfung beim jeweiligen Veterinäramt ihrer zuständigen Behörde ablegen. Diesen Nachweis konnte der Halter offenbar nicht erbringen. Bonnie hat auffällig kupierte Ohren - eigentlich ist es verboten, Hunden Schwanz und Ohren zu kupieren. Ob der Besitzer den Hund für Hundekämpfe abrichten wollte, ist zur Zeit nur eine Vermutung. "Sie ist eine sehr liebe Hündin, eigentlich überhaupt nicht aggressiv", sagt die Mitarbeiterin des Tierheims.

Am 3. Dezember wurde schon einmal ein Staffordshire-Terrier aus dem Tierheim Dellbrück gestohlen. Der Rüde ist in Bonn wieder aufgetaucht und hat nun einen neuen Besitzer. Es kommt immer wieder vor, dass Hundebesitzer ihre Tiere, die ihnen wegen fehlender Papiere und Nachweise abgenommen wurden, aus Tierheimen entführen - oder es zumindest versuchen. Bonnies Besitzer soll schon in den Tagen vor dem Überfall in der Nähe des Tierheims beobachtet worden sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

