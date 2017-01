Köln-Kalk: Mann auf offener Straße angeschossen - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend ist ein Kölner im Stadtteil Kalk durch einen Schuss verletzt worden. Der Täter flüchtete. Es wurde eine Mordkommission gebildet.

Nachdem der 41-Jährige sein Auto gegen 20 Uhr in der Eythstraße abgestellt hatte, kam ein unbekannter Mann auf ihn zu und schoss durch die geschlossene Glasscheibe der Fahrertür auf den Mann. Ein Projektil traf das Opfer am Oberkörper.

Der Täter flüchtete in einen silberfarbenen Mercedes Geländewagen vom Tatort. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen neuwertigen SUV der ML-Klasse. Besonders auffällig war, dass am Fahrzeugheck kein Kennzeichen angebracht war.

FOTO: Mercedes

FOTO: Mercedes

Der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und wird als auffallend korpulent beschrieben.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, Bezüge zum Rockermilieu sind derzeit nicht erkennbar.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Eythstraße aufgehalten, verdächtige Beobachtungen gemacht oder eine Person gesehen haben, auf die die Beschreibung passen könnte.

Besonders wichtig sind der Polizei auch Angaben zu dem Fluchtfahrzeug, welches möglicherweise auch schon vor der Tat in dem Bereich gesehen wurde. Hinweise bitte unter Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an melden.

(csr)