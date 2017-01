Die Polizei war zum Jahreswechsel 2016/2017 mit einem Großaufgebot in Köln im Einsatz. Am späten Abend kontrollierte die Polizei am Hauptbahnhof rund 1000 Personen, darunter augenscheinlich überwiegend Männer nordafrikanischer Herkunft. Die Täter der vergangenen Silvesternacht kamen überwiegend aus Nordafrika.

