Er war mit seiner Tochter unterwegs Polizei holt in Köln sturzbetrunkenen Vater aus Intercity 2018-04-05

Polizisten haben in Köln einen 46-Jährigen aus einem Zug geholt, der so betrunken war, dass er kaum gehen konnte. Er war mit seiner Tochter unterwegs, die in Obhut des Jugendamts kam.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

