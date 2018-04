später lesen Tierischer Einsatz auf den Ringen Polizei Köln sperrt zwei Straßen für Entenfamilie FOTO: Polizei Köln FOTO: Polizei Köln 2018-04-25T16:36+0200 2018-04-25T17:18+0200

So süß kann ein Polizeieinsatz sein. In Köln haben zwei Beamte kurzerhand zwei Straßen in der Innenstadt gesperrt, um einer "alleinerziehenden Enten-Mutti" zu helfen. Von Anja Wollschlaeger