später lesen Stundenlang allein in der Wohnung gelassen Kölner Polizisten gehen mit jaulendem Hund Gassi 2018-05-07T12:29+0200 2018-05-07T12:27+0200

Ein Labrador hat am Wochenende in Köln die Polizei auf den Plan gerufen. Nachbarn hatten in Vingst die Beamten alarmiert, weil der Rüde über Stunden in einer Wohnung gejault und gebellt hatte. Dann machten die Beamten dem Hund und den Nachbarn eine Freude.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Claudia Hauser (hsr) ist Reporterin fürs südliche Rheinland bei RP ONLINE. zum Autorenprofil schließen